Сотрудники Курмангазинского РОВД совместно с инспекторами Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира в сельском округе Тениз было обнаружено 102 кг рыбы частиковых пород. Рыба была упакована полиэтиленовые мешки и разложена в двух мотоциклах без государственных номеров. - В ходе расследования выяснилось, что рыба принадлежит трем местным жителям 1967, 1978 и 1983 годов рождения. В отношении них был заполнен административный протокол по ч.3 383 статьи КоАП "Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Всего с начала года в Курмангазинском районе зарегистрировано 6 мотоциклов без государственных номеров. Камилла МАЛИК