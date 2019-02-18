Иллюстративное фото с сайта rus-img2.com - Указанные лица путем обмана вымогали денежные средства у свидетелей и подозреваемых, привлекаемых Службой специальных прокуроров Генеральной прокуратуры по уголовным делам о хищениях в АО Bank RBK и АО "Казкоммерцбанк", за их освобождение от уголовной ответственности. 16 февраля за получение 315 тысяч долларов с поличным задержаны адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Алимбетов и гражданка Амангалиева. Ранее, в январе 2019 года при получении 500 тысяч долларов из требуемых 1 миллиона долларов арестованы сотрудник СЭР ДГД по Алматы Искаков и безработные Альпиев и Сулейманов, - сообщили в надзорном ведомстве. По данным Генпрокуратуры, все вышеуказанные лица вину в содеянном признают, свои действия объясняют желанием быстрого обогащения. Как подчеркнули в прокуратуре, если с вас требуют денежные средства по делам, расследуемым органами прокуратуры, вы можете обратиться в Департамент внутренних расследований Генеральной прокуратуры по телефонам: 8(7172)71-22-55, +7-701-770-88-99, конфиденциальность гарантируется. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.