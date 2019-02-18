По данным РГП "Казгидромет", в этот день в Уральске ожидается снег, днем и ночью 5 градусов ниже нуля. В Атырау также будет идти снег, и днем, и ночью будет -6 градусов. В Актобе снег. Днем 3 градуса мороза, ночью -6. В Актау возможен снег с дождем, температура в течение суток сохранится на отметке -2 градуса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.