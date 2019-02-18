Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, трасса была закрыта сегодня, 18 февраля, в 17.30 из-за непогоды. - 18 февраля с 17.30 по данным ЗКОФ ТОО «Казавтодор» в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель) закрыто движение на автодороге республиканского значения Таскала-граница РФ (с 76 км п. Таскала – до 104 км граница РФ) для всех видов автотранспорта, - сообщили в ДЧС ЗКО. Кроме того, из-за непогоды закрыты трассы Уральск-Атырау, Казталовка-Жанибек-граница РФ, Униге-Бисен-Сайхин, Чапаево-Жалпактал-Казталовка. Позже служба спасения распространила сообщения о том, что в области закрыты трассы по всем направлениям. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.