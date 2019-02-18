Сегодня, 18 февраля, аким Уральска Мурат Мукаев с руководством УЧС и ЖКХ ознакомился с ходом работ по очистке от снега водоотводного канала в районе Сарытау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Глава города ознакомился с тем, как продвигаются работы по очистке канала в районе саратовской трассы. Нужно отметить, что данный канал был построен в 2015 году для отведения талых вод из Зачаганска. По словам акима города, на сегодняшний день превышены все рекордные показатели. - Вывезено около 600 тысяч кубометров снега. Это почти в 8 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы утроили количество техники. На сегодняшний день в городе работает свыше 150 единиц техники, еще дополнительно привлечено 50 единиц, то есть всего 200 единиц техники. Надо отметить, что основной поток воды будет со стороны Свистун горы идет в микрорайон Сарытау и чтобы отвести талую воду, сейчас расчищаются арыки и канал общей протяженностью 86 километров. Также сейчас вывозится снег из частного сектора - старая часть города, ПДП, Сарытау, Кокжиек, Сарыарка, затем у нас на очереди микрорайон Жулдыз, - рассказал Мурат Мукаев. По словам градоначальника, акимат контролирует КСК, чтобы те убирали снег во дворах, а также чистили крыши от наледи. - У нас осталось не так много времени, поэтому мы должны утроить наши усилия, - заявил Мурат Мукаев. Сразу же после этого аким города отправился во двор дома №50 по улице Жангир хана. Данный дом находится на балансе КСК "Геолог". Председатель КСК заявил, что они активно ведут работу по очистке дворов и крыш. -  Мы работаем, у нас все укомплектовано. Мы очистили дом №11 по ул. Жангир хана, дом №3 по ул. 25 Чапаевской дивизии, ул. 2-ая Линейная, дома 1 и 3, сегодня закончили дом №50, завтра планируем дом №23 по ул. 2-ая Линейная. У нас трудятся 16 человек, но в этом году тяжело, снега много, наледь. Жители вот практически не помогают, крайне редко, когда кто-то выходит помочь нам чистить снег, - говорит председатель КСК "Геолог" Иван Иманкулов. Нужно отметить, что город для удобства был поделен на 20 участков, и аким Уральска заявил, что они будут ежедневно выезжать и проверять каждый из этих участков - как ведутся снегоочистительные работы. Напомним, 14 февраля в акимате ЗКО прошло совещание, где было озвучено, что существует угроза подтопления. Аким ЗКО Алтай Кульгинов поручил увеличить количество техники и бросить все силы на очистку города от снега, чтобы избежать подтоплений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.