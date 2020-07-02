Трудовую деятельность начал в 2012 г. рабочим в ТОО «Аксай элеватор», затем в 2013 г. трудился электриком в СОШ №10 г.Уральск. С 2013 г. по 2018 г. работал ведущим специалистом, затем главным специалистом аппарата акима поселка Зачаганск. Затем перешел в отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Уральск, где являлся сначала главным специалистом, позже стал заведующим сектором коммунального хозяйства и жилищной инспекции. В этой должности работал до избрания акимом поселка.

Жубан Жумагалиев По итогам проведенных выборов решением городской территориальной избирательной комиссии от 29 июня 2020 года на должность акима п. Деркул избран Жубан Жумагалиев. Жубан Жумагалиев родился 15 декабря 1992 года в г.Уральск. Имеет высшее образование, окончил Казахстанский университет по специальности «бакалавр экономики и бизнеса».Стоит отметить, что в 2013 году акимат п. Деркул был упразднен и Деркул стал микрорайоном. В этом году ему вернули статус поселка. Он находится в 5 километрах от Уральска, в его состав входит 9 населенных пунктов. Население поселка составляет 20143 человека.