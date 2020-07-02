Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ТОО "Батыс су арнасы", 2 июля в 4 микрорайоне будут проводиться работы по установке задвижки водопроводной трубы Д150 мм. – В связи с этим будет проводиться временное отключение подачи воды в жилые дома благоустроенного сектора по адресам: №5, №7, №8, №15, №16 дома. Ориентировочное время проведения работ с 9.30 до 18.00. Приносим извинения за временные неудобства. Просим произвести запас воды, - сообщили в ТОО "Батыс су арнасы". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.