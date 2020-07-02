Иллюстративное фото из архива "МГ" Единое национальное тестирование проходило в ЗКО с 22 июня по 1 июля. Экзамен проходил в девяти пунктах в Акжайыкского, Бурлинского, Жангалинского, Жанибекского, Казталовского, Каратобинского, Сырымского районов, ЗКГУ имени Утемисова и в ЗКАТУ им.Жангир хана. – Заявки на участие в едином национальном тестировании подали 5066 выпускников, четверо из которых являются абитуриентами из других регионов. 187 выпускников отказались сдавать ЕНТ. 25 абитуриентов были не допущены к экзамену, так как у них были обнаружены запрещенные предметы. Во время тестирования пришлось удалить 20 абитуриентов, так как у них также были обнаружены запрещенные предметы. Их результаты были аннулированы. Трое 11-классников находились на карантине и не смогли сдать ЕНТ, у одного выпускника была высокая температура и он не смог принять участие в тестировании. Они смогут сдать ЕНТ после окончания, - сообщили в пресс-службе управления образования ЗКО. Стоит отметить, что самый высокий балл в ЗКО - 136 - набрал выпускник казахской специализированной школы-интерната комплекса для одаренных детей №11 имени С.Сейфуллина. Всего на два балла меньше набрал выпускник из школы-лицея информационных технологий. – Одним из новшеств в этом году было внедрение шкалы перевода баллов международных стандартизированных тестов SAT, ACT, IB в балл ЕНТ. Двум выпускникам (А. Армандиев, Ш. Марс) областной казахского специализированной школы-интерната комплекса для одаренных детей №11 имени С.Сейфуллина решением министерства образования и науки РК был выдан сертификат с показателем 140 баллов. Они были освобождены от сдачи ЕНТ, - добавили в пресс-службе управления образования ЗКО. Таким образом, в едином национальном тестировании в этом году участвовали 4 828 выпускников. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.