Как рассказала пострадавшая 54-летняя женщина, она шла по Арбату и ее нога провалилась в арык. - Это произошло в час дня возле торгового дома «Колос». Хотела переступить через арык, наступила на арычную решетку, и моя нога проскользнула в нее. Я даже не успела понять, как это произошло. Видимо, там не рассчитали или сэкономили, когда делали эти решетки. Дошла до первого бутика в торговом доме, там мне вызвали скорую помощь, - сообщила женщина. По словам женщины, торговцы рассказали, что это не первый случай, когда люди проваливаются в арык именно в этом месте. - Ну я все понимаю, у меня нога 35 размера, но там же ходят и дети, которые могут покалечиться. Это же центр города - Арбат. там ежедневно проходит огромное количество людей. Куда смотрели строители? Вчера я звонила в акимат, но там так и не признались, кто сделал такие решетки. В больнице мне диагностировали сильный ушиб, но могло бы быть гораздо хуже, - рассказал женщина. Заместитель руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции Мирас МУЛКАЙ сообщил, что сквер по улице Дины Нурпеисовой от улицы Курмангазы до улицы Мухита был благоустроен в 2012 году. - Работы были выполнены подрядной организацией ТОО "Мастер". По проекту были предусмотрены устройства арычной системы с решеточным перекрытием. Расстояние между решетками соответствует всем СНиПам, то есть пешеходы не могут провалиться. На данный момент гарантийные сроки закончились и сквер находится на балансе города, - заявил Мирас МУЛКАЙ. Однако Мирас МУЛКАЙ отметил, что подобные случаи уже были. - Дело в том, что именно в том месте очень большое скопление людей, рядом рынок, проводятся ярмарки. И решетки арычной системы не приварены, потому что очень быстро засоряется арык и его нужно чистить, - рассказал Мирас МУЛКАЙ. - После подобных случаев жители города могут обратиться в ЖКХ, мы обязательно примем жалобу и выедем на обследование данного места.