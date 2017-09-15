- Данный факт зарегистрирован в КУИ УВД Актау и перенесен в единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 287 УК РК - "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Назначена судебно-баллистическая экспертиза. Ведется расследование, - сообщили в ДВД Мангистауской области.

Инцидент произошел в 6 микрорайоне примерно около 00:50 часов. Оперативники криминальной полиции задержали 46-летнего жителя Актау, у которого во время досмотра была обнаружена и изъята учебная граната.