В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что в 12.52 14 сентября поступило сообщение о том, что вблизи поселков Кушум и Большой Чаган Кушумского сельского округа Зеленовского района горит сухая трава. Ликвидировать пожар удалось 15 сентября в 9.29 утра. В тушении пожара было задействовано 3 единицы техники и 27 человек личного состава службы пожаротушения, 2 единицы техники и 9 человек личного состава АО «Өрт сөндіруші», а также добровольные противопожарные формирования и сотрудники районного отдела сельского хозяйства. - 14 сентября в районе п.Жангала горел мусор и сухая трава на площади 20 га. Загорание удалось ликвидировать в тот же день, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. - В тот же день в 15.41 поступило сообщение о том, что районе Свистун горы г.Уральска, вдоль трассы горит сухая трава и частично лесополоса на площади 2,5 га. Возгорание было ликвидировано 15 сентября в 00.33. 14 сентября в 15.42 на пульт связи пожарной части №15 поступило сообщение о том, что Жанажольском и Коктерекском сельских округах Казталовского района горит сухая трава на площади 367 га. Пожар был ликвидирован в 22.47. В тушении было задействовано 1 единица техники и 4 человека личного состава Службы пожаротушения, 3 единицы техники и 17 человек из состава добровольных противопожарных формирований Помимо этого, 14 сентября в Бурлинском районе, Пугачевского сельского округа, в районе железнодорожной станции «Пепел» и «Гугни» горела сухая трава и кустарники на площади 30 га. Возгорание было ликвидировано 15 сентября в 00.25. В тушении была задействовано 1 единица техники и 5 человек личного состава Службы пожаротушения. - Сегодня, 15 сентября, в 00.05 на пульт связи пожарной части №8 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО поступило сообщение о том, что в Бурлинском районе, на 35 километре трассы Аксай - Оренбург горит сухая трава на площади 27 га и в районе п. Приуальный - 13 га. Возгорание ликвидировали в 02.25. Также в районе п. Пугачево горела сухая трава и кустарники на площади 20 га. Возгорание ликвидировали в 8.50, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Нужно отметить, что 13 сентября была рассылка от "112" о том, что 14 сентября в области ожидается сильный ветер, с порывами до 15-20 метров в секунду.