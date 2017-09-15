Иллюстративное фото с сайта yvision.kz Первым объектом посещения Бакытжана САГИНТАЕВА стал колледж APEC Petro Technic. Там он встретился и пообщался со студентами и выпускниками учебного заведения. В колледже с 2013 года ведется подготовка кадров нефтегазовой отрасли. Уникальность Межрегионального учебного центра в Атырау заключается в использовании абсолютно новых образовательных программ. Обучение в APEC ведут высококвалифицированные преподаватели из Института Южной Альберты - SAIT Polytechnic (Канада), являющегося мировым лидером в подготовке кадров нефтегазовой отрасли и стратегическим партнером холдинга. -Я считаю, что во всех высших и среднеспециальных учебных заведениях Казахстана нужно вводить передовую систему образования как в высшем колледже APEC Petro Technic. Только таким образом мы сможем решить проблему недостатка высококвалифицированных кадров в стране, - заявил премьер-министр. В свою очередь директор колледжа отметил, что преподавательский состав учебного заведения уже готов делиться опытом и методикой обучения с другими учебными заведения Казахстана. Более того, сегодня 95% выпускников колледжа уже трудоустроены. Отметим, что высший колледж APEC Petrotechnic является проектом некоммерческого АО Холдинг "Кәсіпқор", созданный правительством РК. Партнерами "Кәсіпқор" являются Ассоциация "Kazenergy", "Объединенная химическая компания", АНПЗ, "Эмбамунайгаз", "Шнейдер Электрик" и другие.