Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже 19 марта составил 448,5 тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В уральских обменниках доллар "взлетел" до 475 тенге В обменных пунктах Уральска доллар продается по 475 тенге, покупка составляет 450 тенге. Российский рубль покупается по 5,65 тенге, продажа составляет 6 тенге. По данным informburo.kz, курс мог бы подняться ещё выше, но Национальный банк снова решил вмешаться в торги. Они прошли в форме франкфуртского аукциона, этот метод позволяет установить усреднённую стоимость валюты. — Решение о проведении торгов в виде франкфуртского аукциона позволит удовлетворить имеющиеся заявки клиентов и не допустить дестабилизации ситуации на валютном рынке, — пояснили в Нацбанке. Официальный курс доллара накануне, 18 марта, составил 439,56 тенге, таким образом американская валюта подорожала ещё на 8,94 тенге, а с 6 марта — уже на 66. С этого дня прервалась продолжительная тенденция, когда доллар стабильно торговался на уровне около 382 тенге. В обменных пунктах Казахстана доллары покупают по 450-455 тенге. Большинство обменников не продаёт американскую валюту со вчерашнего дня, а те, что продолжают продажи, с утра установили цену в 470-475 тенге. Вчера российский рубль продемонстрировал существенный обвал — цена доллара поднялись выше 80 рублей за доллар. Нефть Brent торгуется на рекордно низком за 17 лет уровне — 25,11 долларов за баррель. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.