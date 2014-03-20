По словам работников отдела занятости, нынешняя ярмарка в отличие от прошлых отличалась большим числом желающих трудоустроиться и небольшим - работодателей. Из свыше 50 предприятий и компаний (в том числе и иностранных), которые были приглашены на ярмарку, собралось меньше половины. На этот раз востребованными оказались такие специальности как швеи, художники-модельеры и дизайнеры одежды, слесари, инженеры, врачи и медработники для дома престарелых, работники культуры для сельских ДК и клубов, пара-тройка офис-менеджеров и бухгалтеров. Некоторые предприятия, такие как «Аксайгазсервис», «КазБурГаз» и «ЕХРRО» не предлагали вакансии, а просто производили набор резюме, а вот компании «РегионГазПроект» нужны были 30 человек на сезонные работы. К слову, социальные рабочие места предложил и «Аксайстройсервис». Также были предложения о прохождении молодежной практики и профобучения через центр и отдел занятости. Ярмарка длилась несколько часов, и за это время те, кто пришли в надежде найти работу, смогли сдать свои резюме или узнать нужную информацию. Впрочем, были и такие, кого не устроили вакансии, не соответствующие их специальности. Так, невостребованными оказались повара, стропальщики, сварщики.