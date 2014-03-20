Иллюстративное фото с сайта www.zdrav.kz Иллюстративное фото с сайта www.zdrav.kz Известный карагандинский юрист Евгений Танков ударил судью мухобойкой, пишет "Новый вестник". За неординарный поступок он арестован на трое суток. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Как пишет издание, таким образом карагандинский юрист выразил свое несогласие с некоторыми решениями, принятыми служителем Фемиды. Танков известен в Караганде благодаря многочисленным перформансам и неординарным акциям, которые он устраивал в присутствии журналистов. Именно он совершил обряд камлания перед Департаментом юстиции, пытаясь вызвать дух этого ведомства, карагандинский юрист однажды даже вызвал в суд в качестве свидетеля кардинала Ришелье, причем судья, не заметив подвоха, выписал кардиналу повестку. У карагандинского юриста уже есть предупреждение, вынесенное административным судом. Во время митинга у памятника Абаю, который состоялся позапрошлым летом, Евгений, встав напротив зачитывавшего присутствующим предупреждение прокурора, стал громко читать вслух томик Раймона Кено.