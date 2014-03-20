Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ОСО ДЧС ЗКО. ДТП произошло 20 марта в 11.20 на трассе Самара-Шымкент. На место происшествия прибыл дежурный отдел оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО. Для того чтобы вытащить людей из машины, спасателям пришлось применить гидравлические инструменты. Из автомобиля "Фольксваген" извлекли четырех  пострадавших. По сообщению пресс-службы ОСО ДЧС ЗКО, дорожно-транспортное происшествия произошло в результате лобового столкновения автомобиля "КамАЗ" и  «Фольксваген». В результате ДТП погиб водитель и пассажир автомобиля, у остальных пострадавших были различные травмы, они были госпитализированы в районную больницу Теректинского района. dtp_samara2 dtp_samaradtp_samara3Фото предоставлено пресс-службой ОСО ДЧС ЗКО