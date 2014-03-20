Департаментом финансовой полиции по Атырауской области совместно с прокуратурой области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконной реализации сельхозпродукции по завышенным ценам должностными лицами ТОО «АтырауАгроСервис», являющегося оператором регионального стабилизационного фонда, созданного для оказания регулирующего воздействия на агропродовольственный рынок, говорится в официальном пресс-релизе. 19 марта 2014 года по данному факту в отношении директора данного предприятия гр.Б возбуждено уголовное дело по ст.307 ч.1 УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями».