Сельхозпродукция из запасов стабилизационного фонда реализовывалась по завышенным ценам, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» с ссылкой на пресс-службу финансовой полиции Атырауской области. Департаментом финансовой полиции по Атырауской области совместно с прокуратурой области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконной реализации сельхозпродукции по завышенным ценам должностными лицами ТОО «АтырауАгроСервис», являющегося оператором  регионального стабилизационного  фонда, созданного для оказания регулирующего воздействия на агропродовольственный рынок, говорится в официальном пресс-релизе. 19 марта 2014 года по  данному  факту  в отношении директора данного  предприятия гр.Б возбуждено уголовное дело по ст.307 ч.1 УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями».