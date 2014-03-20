Иллюстративное фото с сайта ursa-tm.ru Иллюстративное фото с сайта ursa-tm.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЗКО. Как сказано в релизе, разосланном пресс-службой, «прокуратурой пресечено распространение литературы, оказывающей вредное воздействие на детей». - Прокуратурой ЗКО незамедлительно проверены сведения статьи «В ЗКО третьеклассникам читали сказки про однополую любовь» и установлен факт халатного отношения отдельных должностных лиц отдела образования г.Уральска при составлении списка литературы, рекомендованной для внеклассного чтения ученикам 3 класса, куда  необоснованно  включена «Сказка про принцессу, принца и рыцаря» автора  Сионеллы ПЕТРОВОЙ, которая имеет возрастное ограничение свыше 18 лет, - говорится в пресс-релизе. - Так как, содержание сказки  пропагандирует нетрадиционную ориентацию, что противоречит требованиям  Закона РК «О правах ребенка» и  нормам морали, прокуратурой ЗКО 20.03.2014г. в адрес городского  отдела  образования  внесено представление об  устранении  нарушений  законности  и  принятии  мер дисциплинарного характера  к виновным лицам. Напомним, сказки под авторством некой Сионеллы ПЕТРОВОЙ ученикам начальных классов раздали в школе как внеклассное чтение. Обе сказки, рекомендованные горОО, пропагандируют однополые отношения и нетрадиционную сексуальную ориентацию.