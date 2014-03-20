Целью встречи чиновников с журналистами было информирование общественности о последствиях штормового ветра 18 марта. Как сообщил на брифинге аким города Атырау Серик АЙДАРБЕКОВ, на девяти социальных городских объектах произошел срыв кровли. Это на здании международного аэропорта «Атырау», в пригородном поселке Томарлы на средней школе имени К.Исмагулова, на крыше ледового дворца, на крыше средней школе №19 в микрорайоне «Авангард». Так же произошел частичный срыв кровли с крыш общежитий №5,6,7,8 на территории следственного изолятора №9, срыв кровли с крыши здании столовой женской колонии общего режима и исправительной колонии №66. Кроме этого, в микрорайоне «Жулдыз» сорвало кровлю с котельной детского сада, а в микрорайоне «Алмагуль» была сорвана кровля крыши теплопункта, в результате чего были повреждены шесть автомашин, припаркованных рядом. По словам акима города, также были повреждены кровли нескольких жилых пятиэтажных домов в разных частях города. На всех указанных местах работают аварийные бригады, а также члены комиссии, которые установят нанесенный ущерб и требуемый восстановительный объем работ.