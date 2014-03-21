Иллюстративное фото с сайта www.metronews.ru Иллюстративное фото с сайта www.metronews.ru В Петропавловске на ребенка подали в суд за долги покойной матери. Банк требует, чтобы 11-летняя сирота оплатила 90 тысяч тенге. Мама девочки умерла год назад от инфаркта. У неё остался непогашенный кредит. Теперь у пятиклассницы серьезные взрослые проблемы - она может остаться без квартиры, сообщает "Седьмой канал". Пятиклассницу Лену Сиденко вызвали в суд повесткой. С самого процесса девочку удаляют в коридор, потому что еще ребенок. За нее перед представителями банка отбивается родная тетя и опекун - Зинаида Мулькова. "Цель займа на приобретение потребительского товара, а вы почему-то хотите, чтобы арестовали имущество у несовершеннолетнего ребенка, который недееспособен", - рассказала тетя Зинаида Мулькова. Половину кредита Татьяна Сиденко погасить успела. После смерти по закону квартира матери-одиночки отошла к единственной наследнице - Лене. Но получилось так, что и долги - тоже. Пеню, правда, отменили. Мать девочки умерла от инфаркта. Никто и не знал, что у нее больное сердце. Но это не страховой случай, заверили родных покойной в банке. Страхуют клиентов от несчастных случаев вроде аварий и катастроф. Болезни и их последствия под действие страховки, получается, не попадают. У Лены, как у всех школьниц, начались каникулы. Она занимается любимым делом - репетирует. Хочет стать певицей. И очень стесняется того, что ее судят. Обещание выдать кредит за 15 минут, вообще-то нормального человека должно не привлекать, а отпугивать. Бумаги, что подписываешь еще и читать надо. А в них интересные вещи, если не торопиться.