Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Алмагуль МАНТАКОВОЙ, в этом году было закуплено 45 тысяч вакцин против гриппа российского производства. - Вакцинация начнется уже 1 октября во всех поликлиниках области. В первую очередь, прививки будут делать детям от шести месяцев, которые живую в детском доме и детской деревне, постояльцам дома престарелых, тем, кто стоит на учете в поликлиниках и тем, у кого возможны осложнения при заболевании гриппом, - пояснила внештатный эпидемиолог управления здравоохранения ЗКО Алмагуль МАНТАКОВА. Эпидемиолог отметила, что в области по-прежнему одной из главных проблем остается отказ родителей от вакцинации своих детей. 93% отказывающихся от прививок делают это из-за религиозных убеждений, оставшиеся просто не хотят или считают, что вакцинация не поможет. Сделать прививку от гриппа может желающий, обратившись в платную поликлинику.