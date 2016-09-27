Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЗКО Андрея ХЛЕВИНА, с плантации было изъято 132 килограма невысушенной марихуаны, а также 1960 кустов конопли. - Были задержаны трое мужчин. Двое из них - уроженцы города Кызылорда и один местный житель. Двое были уже судимы за сбыт и культивацию марихуаны. Сейчас им предъявлено обвинение по статье 300 ч. 2 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества", - пояснил Андрей ХЛЕВИН. Стоит отметить, что стоимость всей изъятой марихуаны, кроме кустов, составляет 53 млн тенге.