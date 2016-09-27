Осеннюю акцию, приуроченную ко Дню языков, решили провести сотрудники учебного центра Step by Step для школьников всех возрастов. Как пояснили организаторы акции, принять участие в ней смогут учащиеся всех городских школ не зависимо от возраста.   1 (1)- Ежегодно 22 сентября во всем Казахстане отмечается как День языков, - говорит директор учебного центра Step by Step Николай КОРОЛЕВ. – Мы решили провести вот такую осеннюю акцию, которая будет проходить в течение месяца с 22 сентября по 24 октября. В это время мы будем раздавать совершенно бесплатно купоны для участия в акции всем школьникам, а заодно расскажем о правилах ее проведения. Думаю, что такой неординарный подход будет лучшим стимулом для наших школьников к обучению языкам. 2Правила для участия в акции довольно просты. Получив заветный купон, вам необходимо будет заполнить свои данные, отрывную часть оставить себе, а купон отнести в один из филиалов Step by Step. Кроме того, необходимо стать участником группы учебного центра в социальной сети, перейдя по ссылке в ВКОНТАКТЕ. 3 (2)Розыгрыш призов пройдет в онлайн-режиме 25 октября в 18. 00 часов на канале YouTube учебного центра Step by Step. Всех участников ждет масса ценных призов, главными из которых станут планшетные компьютеры. 4Еще одним сюрпризом, который приготовили в учебном центре Step by Step к празднику языков, стала возможность обучаться в группе по изучению английского языка со скидкой 25%! Цена стала настолько доступной, насколько это возможно. Спешите записаться - скидка на групповые занятия действительна всего 10 дней - с 22 сентября по 1 октября. Приглашаем всех желающих принять участие в нашем розыгрыше, а также записаться на курсы английского языка. 5Обучающий центр Step by Step - это не просто обучение языкам, это еще и прекрасная возможность поступить в иностранные вузы, с которыми тесно сотрудничает центр. Изюминкой центра является возможность обучаться английскому языку квалифицированными преподавателями из Европы. Многие выпускники центра стали успешными студентами европейских вузов. inPFq12NddU

