По дороге от ул. Шолохова в сторону п. Мичурино (район дома престарелых) невозможно проехать

Дорога которая ведет от улицы Шолохова до п. Мичурино (район дом престарелых) в аварийном состоянии. Здесь ездят маршрут номер 36, 47. А также в данном районе расположены множество частных домов. В первой декаде сентября вроде начали ремонтные работы дороги, т.е. начали снимать верхний слой асфальта от п. Мичурино до поворота сауны каприз, даже бригадир говорил что здесь будет асфальт. После этого пропали. Напрашивается вопрос куда они делись?? Или же это хищение госимущества?? Мой город помогите разобраться, с уважением жители данного района Автор: аслан