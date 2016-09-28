Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам, фестиваль организован с целью является выявления и популяризации фильмов талантливых авторов, формирования творческой группы для дальнейшего создания фильмов в команде "Артек cinema", а также привлечения внимания молодежи к киноискусству. - Этот фестиваль является некоммерческим мероприятием и представляет собой конкурс короткометражных игровых видеофильмов производства кинематографистов из Уральска и области. В конкурсе может принять участие любой желающий житель Уральска и ЗКО. Длительность присланных работ не должна превышать 20-25 минут. Жанр и направление - любое. Главное - это идея. По итогам кинофестиваля будут определены победители в нескольких номинациях: "Гран-при", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Приз зрительских симпатий" и так далее, - рассказал Болат КАБДЫГАЛИЕВ. Прием заявок и фильмов уже начался и продлится до 20 ноября. Затем отборочная комиссия выберет финалистов. 25 ноября состоится показ фильмов, прошедших отбор, и церемония награждения. Стоит отметить, что 25 ноября состоится премьера фильма открытия фестиваля (показ во внеконкурсной программе) "Маршрут" Дархана ТУЛЕГЕНОВА. Заявки и фильмы для участия в фестивале принимаются по адресу: г.Уральск, ул.Маметовой, 116/1, каб. №32, "Артек cinema". Стоит отметить, что ранее в Уральске проводился лишь показ зимний показ фестиваля короткометражек Future Shorts пройдет в кинотеатре им. Гагарина в феврале 2014 года. Тогда в зимнюю программу вошли 6 фильмов из разных стран, среди которых драма "Мальчики Бузкаши" и анимационная работа "Кроличья Земля", получившие высшие награды престижных фестивалей. FUTURE SHORTS - крупнейший в мире фестиваль короткометражного искусства. Фестивальные показы проходят в кинотеатрах по всему миру. Признанная классика короткого метра и работы только что вышедшие из-под монтажного стола, призёры Оскара и Каннского фестиваля, мультипликационные победители Анси и других престижных смотров.