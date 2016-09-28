Здравствуйте. Помогите разобраться. У нас в аварийном состоянии находятся канализационый колодец нет ни плиты ни крышки а водоканал дает одни отговорки. Мы находимся по адресу: проспект Достык,  244 / 3. IMG-20160921-WA0000 IMG-20160921-WA0001 IMG-20160921-WA0002 IMG-20160921-WA0003 IMG-20160921-WA0005