Гостиничный, ресторанный, событийный бизнес, авиа-перевозки и круизы, VIP-обслуживание, маркетинг, продажи, реклама, консалтинг – это лишь часть возможных направлений. BHMS University Centre готовит специалистов широкого профиля, которых диплом не ограничит в выборе профессионального пути.

Место проведения в Уральске: Офис «Destination» (ул. Жукова,1). Телефоны для записи: 8 (7112) 51-85-61, 8-778-320-54-46 Место проведения в Аксае: Конференц-зал 3 эт. (ул. Молодежная, 11/2 - напротив рынка «Шебер»). Телефоны для записи: 8(71133)9-28-28, 8-775-320-43-08, 8-776-207-99-26

- Сейчас все хотят быть успешными руководителями и предпринимателями, - отмечает Ольга Мышалова. - Просто слова такие модные: бизнес, менеджмент. Хотя не все студенты представляют, что это такое и как этому научиться.BHMS предоставляет программы "Бакалавр в сфере гостиничного или международного менеджмента" и "Магистр международного гостиничного менеджмента". Каждый учебный год разделен на две части. Первая часть – 6 месяцев учебы. Вторая часть – 6 месяцев оплачиваемой стажировки в Швейцарии.- Образование в Швейцарии – это недешево. Но вовсе не космически дорого. Один год в BHMS стоит не дороже, чем любой институт Европы или США. Это не только учеба, а all-inclusive (как в хорошем отеле), куда входит обучение, проживание в студенческой резиденции, питание в студенческом ресторане, а также все учебные материалы, медицинская страховка, экскурсии.- Во время стажировки чистый доход студентов (после уплаты налогов и бытовых расходов) составляет примерно 480 000-500 000 тенге в месяц, то есть за полгода получается около 3 000 000 тенге. А это треть всех вложений в образование. Нетрудно посчитать, что примерно за 3 года все вложения окупаются. И это только финансовая часть, не говоря уже о нематериальной: практическом опыте, рекомендациях, полезных контактах. Кроме того, ребята получают диплом BHMS University Centre и академическую степень уважаемых партнеров наших программ: либо британского Robert Gordon University, либо американского City University of Seattle.- Сыр и шоколад! Шутка! Хотя и в ней есть доля правды. Кто пробовал – поймет. Главный плюс – в наличии практической составляющей во время учебы и трудоустройстве после выпуска. Кроме того, не забывайте про культурное и лингвистическое многообразие. Швейцария сама «говорит» на четырех языках, а соседи: Франция, Италия, Германия, Бельгия – всего в двух-пяти часах езды. Есть возможность несколько иностранных языков изучить и Европу посмотреть. Еще один плюс – стабильность и безопасность. Наши родители могут не беспокоиться за своих детей. Языковой центр «Destination» - партнер BHMS University Centre в Уральске. Приглашаем родителей и детей на большую городскую конференцию, которая состоится в Уральске 5 октября в 18:00 ч., в Аксае - 6 октября в 19.00 ч., где Ольга Мышалова подробно расскажет, как поступить в один из лучших вузов Европы. Для удобства родителей и детей конференция будет проводиться на русском языке.На правах рекламы.