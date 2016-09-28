Мы ждем вас по адресам: 3 Строительный переулок, 4/1 (р–н "Диагностического центра"), ул. Егизбаева, 121 (ост. маг. «Элегант») Тел.: 8 (7112) 52–73–52, 8 775 370 41 14.

В Уральске по улице Егизбаева, 121 открылся ясли–сад «Айлин 2», который также готов предоставить услуги по развитию и уходу за вашими детьми. Садик рассчитан на 80 детей, это три группы для детей в возрасте от 1 года до 5 лет. Время пребывания детей – с 8 часов утра до 20 часов вечера, а также есть возможность оставить ребенка в детсаду на выходные и праздничные дни, если родителям необходимо отлучиться по срочным делам.В саду проводятся занятия с хореографом, логопедом–дефектологом, занятия по музыке, есть песочная терапия, гимнастика, дети обучаются на трех языках – казахском, русском и английском. Работа воспитателей и детей проходит в игровой форме с использованием интерактивных столов и доски. Воспитатели работают с детьми по новейшим методикам, уделяя внимание эстетическому, физическому и творческому развитию малышей. В детском саду "Айлин" предоставляется полноценное пятиразовое питание, прогулки на свежем воздухе, и, что важно, – сад оснащён хорошей охраной. Отметим, что в нашем городе уже действует ясли-сад «Айлин», который находится по адресу: 3 Строительный переулок, 4/1. Этот сад работает круглосуточно, то есть, если родители планируют уехать в командировку или же пойти на какое–либо торжественное мероприятие, то они могут оставить своих детей в "Айлин" на ночь на попечении профессиональных нянечек. Ясли–сад «Айлин» рад принять ваших деток!На правах рекламы.