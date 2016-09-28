Фото с сайта «Акорды»С начала текущего года в модернизацию «Кокшетауминводы» инвестировано 3,7 миллиарда тенге, что позволило создать новые рабочие места и начать новую эпоху развития предприятия. Инновационный завод минеральной воды представляет собой многофункциональный производственный комплекс, в непрерывном режиме выполняющий весь процесс - от водоподготовки, розлива и получения готового продукта. Продукция бутилируется в тару собственного производства. Завод укомплектован оборудованием, отвечающим современным требованиям автоматизации и компьютеризации, от лучших производителей Германии. Таким образом, в Кокшетау введен в эксплуатацию еще один инновационный проект, масштабно увеличивший производственную мощь региона, дающий новые налоговые отчисления в бюджет и весомый вклад в социальную сферу от этого градообразующего предприятия. АО «Кокшетауминводы», основанное в 1991 году и являющееся ровесником независимости Казахстана, сегодня выпускает около 100 видов готовой продукции, включая бренд природной минеральной воды Туран («TURAN»), которому в этом году исполнилось 15 лет. Продукция экспортируется в Россию и другие страны, что является доказательством постоянной работы над созданием новых видов продукции и улучшением ее качества. Экологически чистые природные напитки «Кокшетауминводы» представлены во всех регионах страны и доступны по цене каждому потребителю. В настоящее время на предприятии начата глобальная модернизация, предназначенная создать лучшее в Юго–Восточной Азии инновационное казахстанское предприятие международного значения по производству бутилированной природной минеральной воды из экологически чистых регионов. До 2020 года планируется увеличить мощность производства до 400 млн литров природной минеральной воды в год. По данным Президента АО «Кокшетауминводы» Мурата АХМЕТОВА, с момента основания предприятие выплатило в бюджет около 50 миллиардов налогов. И в этом есть вклад всех его работников, которых более 1 тысячи человек. Очевидно, что успех и престиж страны создается делами таких дружных трудовых коллективов.