Фото с сайта motor.kz На фотографии отчётливо видно, как человек в полицейской форме мочится на асфальт. В ДВД города удалось отыскать предположительного сотрудника полиции, который мочился сидя в автомобиле. - Департаментом внутренних дел города Алматы установлено лицо, запечатленное на фотоизображении. Это – сотрудник местной полицейской службы Турксибского района Алматы. В настоящее время по данному факту проводится служебное расследование. В случае подтверждения факта нарушения общественного порядка и дискредитации органов внутренних дел, будут приняты меры, в соответствии с действующим законодательством, – сообщили в ДВД Алматы. Снимок, на котором изображён справляющий нужду полицейский, за считанные часы облетел весь казнет. Был определён и владелец серебристого Nissan Primera, из салона которого нетерпеливый страж порядка мочился на асфальт. Оказалось, что машина принадлежит женщине, жительнице Алматинской области.