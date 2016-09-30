Трагедия произошла в поселке Пойма Теректинского района напротив магазина "Поляна" на трассе Уральск-Аксай 30 сентября в 20.00. По словам очевидцев, пожилая женщина вместе со снохой и внучкой приехала из Аксая. Они сошли с "Газели" и стали переходить дорогу. Девушка с ребенком прошли проезжую часть, а бабушка попала под колеса авто. К сожалению, она скончалась на месте до приезда скорой помощи. Водитель "Фольксвагена" утверждает, что ехал с небольшой скоростью. - Я ехал с Федоровки, как положено, по своей стороне, - рассказал водитель. - На дороге никого не было. Я заметил женщину, когда произошел удар машиной. Скоростной режим я соблюдал, ехал 40-50 километров в час, у меня пассажиры в машине были. В свою очередь житель поселка Пойма Фархад рассказал, что в этом месте часто происходят ДТП и виной этому плохое освещение. - Сюда освещение необходимо нормальное сделать. Например, вот тут есть знак "пешеход", но наверх, на сам знак, никто не смотрит. Нужно нанести разметку на дорогу и сделать освещение, тут все "летают" и ничего не видно. На месте работают дознаватели.