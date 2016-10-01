Иллюстративное фото с сайта progorod76.ru Оба суицида произошли в конце сентября. Школьник повесился в сарае, а тело учащегося колледжа нашли на дереве на берегу реки, пишет газета "Актобе таймс". Десятиклассник из Бестамакской средней школы в Алгинском районе покончил с собой в сарае. "Илья – круглый сирота. Он и его двое братьев находились на патронатном воспитании, – рассказал директор школы Канат Даулеталин. – Незадолго до смерти Ильи воспитатель принесла заявление о том, что хочет уехать на четыре дня из Бестамака к родственникам. Сказала, что переживает за Илью и хочет забрать его с собой. Они выехали, а через время мы узнаем о смерти ребенка". О причинах, подтолкнувших подростка пойти на смерть, неизвестно, он не оставил предсмертной записки. В школе говорят, что помогали семье как могли. "Мы оказывали Илье и его братьям всяческую поддержку. Акимат выделил им трёхкомнатную квартиру. Обеспечили Илью одеждой и учебниками, питанием в школе. Что произошло с ребёнком, нам неизвестно", – говорит директор школы. Полицейские проводят досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства". Второй несовершеннолетний, покончивший собой – второкурсник сельскохозяйственного колледжа. Он повесился на дереве у реки Каргала. Предсмертной записки парень также не оставил. 23 сентября в ЗКО совершил суицид 13-летний школьник. У сотрудников правоохранительных органов есть подозрение, что подростка из села Жанажол вынудили совершить суицид. Мама школьника рассказала о тех событиях, которые предшествовали самоубийству.