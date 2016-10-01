На мосту в районе завода Омега столкнулись Mersrdes benz и Лада "Ларгус". По словам водителя " Ларгуса", он ехал по мосту из города, а "Мерседес" ехал со стороны завода "Омега". - Я поднимался на мост, а "Мерседес" ехал навстречу. В этот момент у меня выстрелело колесо, и машину повело на встречку. В машине была моя семья, но никто не пострадал, - пояснил водитель" Ларгуса". Из-за аварии на мосту образовалась огромная пробка. Движение сейчас регулируют сотрудники полиции. На месте ДТП работают дознаватели.