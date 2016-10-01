Авария произошла сегодня, 1 октября, около 11 часов утра. Как рассказали очевидцы, автобус ехал в сторону остановки "Жазира". Трактор ТОО "Таза кала" ехал в том же направлении и чистил дорогу. - Автобус врезался в трактор. От удара трактор перевернулся. Водителя забрала карета скорой помощи, - пояснили очевидцы. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что кроме водителя трактора, пострадали еще пять пассажиров автобуса. - Шесть человек было госпитализировано с места ДТП с различными травмами. Среди пострадавших есть годовалая девочка. Ее госпитализировали с ЗЧМТ и сотрясением мозга, - отметили в управлении здравоохранения ЗКО. На месте ДТП работают полицейские дознаватели.n8m0RQiUvyo