Автобус, следующий по 22-му маршруту врезался в трактор, когда тот чистил двойную сплошную линию по улице Жангир хана в районе станции "Динамо". IMG_1211 Авария произошла сегодня, 1 октября, около 11 часов утра. Как рассказали очевидцы, автобус ехал в сторону остановки "Жазира". Трактор ТОО "Таза кала" ехал в том же направлении  и чистил дорогу. - Автобус врезался в трактор. От удара трактор перевернулся. Водителя забрала карета скорой помощи, - пояснили очевидцы. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что кроме водителя трактора, пострадали еще пять пассажиров автобуса. - Шесть человек было госпитализировано с места ДТП с различными травмами. Среди пострадавших есть годовалая девочка. Ее госпитализировали с ЗЧМТ и сотрясением мозга, - отметили в управлении здравоохранения ЗКО. На месте ДТП работают полицейские дознаватели. IMG_1204 IMG_1208 IMG_1213 IMG_1214 IMG_1215     Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА n8m0RQiUvyo  