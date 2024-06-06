Как сообщили в акимате области, на должность руководителя здравоохранения назначен Мадияра Утешева. Отметим, что кресло главы облздрава пустовало больше трех месяцев. 20 февраля стало известно, что Ерлан Токсанов уволился с должности руководителя управления по собственному желанию. Ведомством он управлял меньше года.

Мадияр Утешев родился в 1977 году в Западно-Казахстанской области. Образование высшее, учился по специальности «Лечебное дело». Проходил интернатуру по специальности «Врач-хирург» в Западно-Казахстанском государственном медицинском университете имени М.Оспанова, также имеет степень магистра делового администрирования.

Трудовую деятельность начал в 2004 году врачом-хирургом в Жалпакталской больнице. Через год устроился в Теректинскую районную больницу хирургом. С 2011 по 2017 года руководил ГКП на ПХВ “Теректинская ЦРБ".

С 2017 по 2019 года занимал должность заместителя руководителя Управления здравоохранения Атырауской области. Последние 10 лет занимал должность директора Областной станции скорой медицинской помощи.