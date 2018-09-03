совместного обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили на странице управления образования ЗКО в социальной сети Facebook , в области проживают более 6 тысяч детей с ограниченными возможностями. 280 школ по ЗКО обеспечены "безбарьерными зонами". В 203 школах созданы все условия для инклюзивного обучения, то есть- Доля детей, охваченных инклюзивным образованием, составляет 63% от общего количества детей с особыми образовательными потребностями. В системе дошкольного воспитания условия для инклюзивного образования созданы в 56 дошкольных учреждениях. В области также работают 3 психолого-медико-педагогических консультации для выявления и определения адекватных условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями в развитии, - рассказали в управлении образования ЗКО. Стоит отметить, что для оказания коррекционной поддержки детям с ограниченными возможностями в развитии по ЗКО работают 12 кабинетов психолого-педагогической коррекции. Выяснилось, что 2070 детей посещают 69 логопедических пунктов. - В школах, где отсутствует возможность открытия специального класса или логопункта, но имеются 10 и более детей с ограниченными возможностями, введены 134 ставки педагогов-дефектологов. Работают 3 специальных коррекционных школы. В них обучаются 621 ребенок школьного возраста, - заявили на странице управления. Как выяснилось, одна треть школ, реализующих инклюзивное образование, не имеют библиотек и спортзалов, в которых дети-инвалиды могли бы передвигаться без препятствий, а 30% школ элементарно не обеспечены гардеробными. В управлении образования отметили о необходимости обратить внимание на соответствие пандусов современным требованиям.