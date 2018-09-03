В частности, под горячую руку акима попал директор ТОО «Спецавтобаза» Алмас Изтлеуов после участившихся жалоб со стороны местных жителей на простаивающие переполненные мусорные баки. - Минимум два раза в неделю вы должны проводить подворовые рейды, пешком обходить окрестности города, чтобы видеть все проблемы своими глазами. Не сидите в кабинетах, проверяйте все лично. Не хотите ходить пешком, будем отбирать служебные машины. Это касается руководителей всех коммунальных служб, - заявил градоначальник. – Горожане ждут от нас результатов, люди должны жить в чистом и комфортном городе. Мы со своей стороны обязаны прилагать максимум усилий для этого. К тем, кто не осознает все бремя ответственности, мы будем принимать меры. По словам акима города, в основном информация о проблемах областного центра публикуется в социальных сетях, в то время как сами руководители коммунальных служб должны лично сообщать о них первым лицам и оперативно устранять. Также было отмечено, что помимо подворовых рейдов, коммунальщики обязаны оперативно реагировать на жалобы жителей, поступающие в чат-канал Telegram «Акимат Атырауской области».