Данный мавзолей был внесен в список сакральных мест Казахстана. В ходе своей рабочей поездки Алтай КУЛЬГИНОВ поручил подготовить проектно-сметную документацию на ремонт 3 километров автодороги от трассы Уральск-Актобе, где расположено кладбище Дадем-ата, которого мусульмане почитают как святого. По сложившейся традиции все, кто проезжает по этой дороге, стараются побывать на могиле Дадем-ата и набрать воду из источника, считающегося лечебным. Строительство дороги запланировано на 2019 год.