Иллюстративное фото По информации пресс-службы акимата г.Атырау, ограничение движения пройдет в два этапа. Так, с 30 августа по 7 сентября будет ограничено движение автотранспорта от улицы Гумарова до бывшей инфекционной больницы. С 7 по 20 сентября будет ограничено движение автотранспортных средств от Областного родильного дома до улицы Сатпаева. При этом движение автобусов №4, №10 будет организовано по ул.Курмангазы. - Приносим свои извинения за временные неудобства и просим отнестись к ситуации с пониманием, - сообщили в пресс-службе акимата г.Атырау.