Семья живет в одном из домиков дачного сообщества "Зенит". Там же Светлана работает сторожем, поэтому за аренду дома не платит. Еще женщина работает контроллером, собирает показания счетчиков за электроэнергию. Заработная плата составляет 20 тысяч тенге и 10 тысяч тенге она получает как многодетная мать. Их жилье нуждается в ремонте. - Денег катастрофически не хватает, чтобы собрать детей в школу. Старшему сыну Данилу 9 лет. Он у меня пошел в 3 класс. Артему 8 лет, он идет во 2 класс. Максим пошел в нулевку. Учатся все в СОШ №26. Самая младшая Анастасия. Ей 4 года, она дома, - рассказывает Светлана ТЕЛЯТОВА. Гражданский муж Светланы Джума - безработный, вместе живут около 3 лет. По словам мужчины, вместе с супругой они каждый год своими силами несут из леса дрова и готовятся к отопительному сезону. Но в этом году в связи с болезнью, мужчина просто не способен на физический труд. - В этом домике мы живем уже 5 лет. В доме печное отопление. Мы купили бензопилу и каждый год сами ходили за дровами в лес. Он пилит, я таскаю. В этом году у него ноги болят. К зиме мы не готовы. Я все лето выращивала зелень и овощи, потом продавала на рынке. Но это сезонная подработка, - рассказывает женщина. Выяснилось, что отец детей ушел из семьи и в данный момент не платит алименты, так как сам числится безработным. Женщина по специальности кондитер, но по профессии не работала. По словам Светланы, родителей у неё нет, братья и сестры живут в разных городах и помогать семье больше некому. - На днях приходили волонтеры. Помогли продуктами и канцтоварами для детей. Но все же мы нуждаемся в помощи. Детям нужны спортивные костюмы на занятия по физкультуре, обувь и вообще любая одежда. На зиму также нужны дрова и уголь. От продуктов тоже не откажемся. Примем любую материальную помощь, - говорит Светлана ТЕЛЯТОВА.