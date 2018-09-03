Об этом сообщили специалисты ГУ «Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда», однако желающих искупаться в реке все еще не убавилось. - В Атырауской области температура воздуха держится около 30-32 градусов выше нуля, но температура воды уже достаточная низкая. Резкий спазм сосудов при погружении тела в холодную воду может вызвать обострение хронических заболеваний, переохлаждение и судороги. А ведь именно судороги являются причиной несчастных случаев на воде. Жителям и гостям города Атырау стоит воздержаться от купания в открытых водоемах с наступлением осени, - предупреждают горожан спасатели ГУ «Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда» в ходе профилактических рейдов. Отметим, что с 29 апреля этого года в водоемах Атырауской области утонул 21 человек, 10 из них - дети.