24 августа в региональном офисе банка прошел круглый стол сотрудников филиала ДБ АО «Сбербанк» г. Уральск с участием детей, а также представителей районных и городских школ Западно-Казахстанской области. В ходе встречи сотрудники банка вручили руководителям и представителям школ свои подарки для ребят из малообеспеченных и многодетных семей, а также особенных детей: школьную форму, рюкзаки и школьные принадлежности для учебы. - На протяжении нескольких лет наш банк самостоятельно проводит акцию «Ура! Я иду в школу». Как и в других казахстанских регионах, у нас в области есть подшефные детские дома, школы-интернаты для особенных детей и многодетные и малоимущие семьи, которым мы постоянно помогаем, - рассказала директор филиала ДБ АО «Сбербанк» г. Уральск Светлана ШАШКОВА. – В этом году, продолжая этот социально значимый проект, Сбербанк решил откликнуться на обращение министерства образования и науки РК в проведении общереспубликанской акции «Дорога в школу!». Совместно с уральским предприятием ТОО «Водоканал Строй Сервис» во главе с его руководителем, депутатом уральского городского маслихата Ануаром Мукатаевым наш филиал накануне Дня знаний традиционно оказал адресную помощь нуждающимся семьям. Пусть первые шаги в получении знаний для ребят будут легкими, интересными и увлекательными! Педагоги сердечно поблагодарили Сбербанк за чуткое внимание к школам и нуждающимся ребятам. - Коллектив уральского филиала Сбербанка вот уже много лет принимает активное участие в жизни нашей школы, оказывая спонсорскую помощь детям из малоимущих семей. Помогает собрать к школе самое необходимое: одежду, рюкзаки и канцелярские принадлежности, - рассказывает директор областной школы-интернат-комплекса для детей с нарушением слуха и речи Жанна КУМАРГАЛИЕВА. – Хочу добавить, что педагоги нашей школы являются клиентами Сбербанка, являются участниками зарплатного проекта, пользуются кредитными и депозитными продуктами. Мы рады сотрудничать с этим банком, очень благодарны его коллективу за дружелюбие и внимание!Следует отметить, что акция по подготовке к школе детей из социально незащищенных слоев населения проводится банком в восьмой раз. Только за последние несколько лет рюкзаки со школьными принадлежностями от Сбербанка получили около трех тысяч учеников начальных классов. ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Компания вот уже 11 лет успешно работает на финансовом рынке Казахстана и занимает четвертое место по объему активов среди всех банков второго уровня РК. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет сеть филиалов, состоящую из 31 структурного подразделения, 16 из которых являются филиалами. Центральный офис банка находится в г. Алматы. Лицензия №1.2.199/93/31 от 23.12.2014 г. выдана Национальным Банком Республики Казахстан. Новости Компаний.