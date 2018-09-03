23-летний парень находится в Областной клинической больнице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, в 17.00 на станцию скорой помощи поступил вызов о том, что в районе поселка Деркул был сбит человек. Пострадавшего 23-летнего парня доставили в Областную клиническую больницу с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом шейки бедра. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести, - сообщили в пресс-службе облздрава. Напомним, пешеход был сбит 2 сентября около 17.00 в районе комплекса "Орбита".