Юлдузхон Ганиева утверждает, что у ее внука, который заживо сгорел в злополучном автобусе, до сих пор работает телефон, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 3 сентября, в актюбинском специализированном межрайонном суде по уголовным делам началось судебное разбирательство по делу о заживо сгоревших 52 жителей Узбекистана. На процесс приехали 11 родственников покойных. Все они разместились в трехкомнатной квартире в областном центре. По их словам, в пути едут еще 14 человек – тоже родственники трагически погибших узбекистанцев. Сегодня потерпевшие впервые присутствовали на процессе, который ведут на государственном языке. Граждане Узбекистана попросили в суде переводчика, так как они не понимают казахского языка. Предоставить такого специалиста им должны после обеда. Как раз по причине отсутствия переводчика процесс пришлось отложить на 14.30 сегодняшнего дня. Адвокатов, как рассказали сами потерпевшие, они не нанимали. Надеются, что суд справедливо расставит все точки и разберется, кто же в итоге виноват в том, что 18 января на трассе Самара-Шымкент в Иргизском районе заживо сгорели 52 пассажира двухэтажного автобуса. - Издалека с такими трудностями приехали сюда. И с такими чувствами, что наши дети все живы! Они не умерли! У одной женщины два сына, у меня сын и внук погибли. Сейчас у моего внука работает телефон. До этого дня работает! Они не умерли! Нам даже не предоставили результаты ДНК. Мы их в закрытых гробах хоронили, – рассказала жительница Узбекистана Юлдузхон Ганиева. Напомним, возле поселка Калыбай Иргизского района Актюбинской области на автодороге Самара-Шымкент произошло возгорание автобуса марки "Икарус", который ехал из Узбекистана в Россию. Погибли 52 человека. На скамье подсудимых три водителя. Еще два человека – механик, директор автопарка – находятся под подпиской о невыезде. Владелец же злополучного автобуса, который также фигурирует в уголовном деле, находится в бегах и объявлен в международный розыск.
Рената ГАРДИЕВА