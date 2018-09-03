В рамках празднования дня города в Уральске будут организованы различные мероприятия. Первым в списке стало открытие недели казахстанского кино. Стоит отметить, что все фильмы, которые будут демонстрироваться, представлены отечественной кинокомпанией АО «Казахфильма» имени Ш.Айманова. Всего планируется показать около 10 картин для разных возрастов. - Мы пришли сегодня с детьми. Очень рады, что акимат города организовал для своих жителей такое мероприятие. Ведь не каждый может позволить себе приятно провести время, сходив в кино. Тем более с детьми. Мы обязательно постараемся посещать все сеансы. Хотим выразить огромную благодарность всем организаторам. А также поздравляю всех жителей и гостей Уральска с днем города! - поделилась впечатлениями жительница города Динара АСАУОВА. Как рассказали организаторы, каждый год наблюдается рост числа посетителей. Фильмы приходят посмотреть около 2 тысяч горожан ежегодно. Вход же на все сеансы будет бесплатным. - Сегодня в нашем детском кинотеатре имени Гагарина состоялось открытие празднования Дня города, которое традиционно каждый год начинается именно в нашем кинотеатре. Ежегодно все показы у нас проходят с большим аншлагом. Мы заранее отправили запрос в киностудию "Казахфильм", и они с удовольствием откликнулись на нашу просьбу, предоставив нам свои интересные картины. И всю неделю вниманию наших зрителей будут представлены интереснейшие фильмы. Пользуясь случаем, от имени администрации нашего кинотеатра хочу поздравить всех горожан с этим замечательным праздником, пожелать всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Ждем всех на просмотр отечественного кино, - рассказала заведующая кинотеатром Асия СТАРОДУБЦЕВА. Выяснилось, что неделя казахстанского кино началась с показа кинокартины "Армандастар". Фильм повествует о реальной жизни студентов, которые учатся за рубежом по программе "Болашак", о трудностях, с которыми им приходится сталкиваться, и о мечте, которая руководит их идеями. Стоит отметить, что в фойе кинотеатра была организована выставка прикладного искусства. - Детские дворовые клубы также принимают участие в сегодняшнем мероприятии. Вниманию горожан предоставлены работы в народных, современных жанрах, авторские работы. Во все работы дети вложили всю свою любовь, теплоту души. Все желающие могут принять участие в данной выставке. Будет организован концерт воспитанников детских дворовых клубов, которые посещают кружки по вокалу, хореографии, - рассказала заместитель директора культпросвет объединения по творческой части города Уральск Жанар НУРГАЛИЕВА.