Маслокомбинат в поселке Пойма был введен в эксплуатацию в 2009 году. Стоимость проекта составляла 2,5 млрд тенге. Предприятие было построено за счет государственных и частных инвестиций. 6 лет назад завод передали в группу компаний "Белес". Здесь было принято решение о модернизации производства. - Подсолнечное масло на комбинате производится методом холодного отжима. Это влечет за собой большие энергозатраты. Мы поставили задачу снизить себестоимость продукции и выйти на экономическую рентабельность. Появился дополнительный цех экстракции. Сейчас мы в сутки перерабатываем 140 тонн маслосемян, раньше объем был в два раза меньше. Выпускаем масло высшего сорта, - сообщил директор маслокомбината Акылбек Сармалаев. Благодаря технологии холодного отжима в масле западноказахстанского производства максимально сохраняются питательные элементы. Имеющийся витамин Е прекрасно очищает печень. - У нас очень хороший коллектив. Особенным спросом у покупателей пользуется рафинированное масло. Мы употребляем в пищу только продукцию собственного производства, - улыбается мастер цеха розлива Динара Дамбусинова. Сейчас на предприятии работают над новым дизайном пластиковой бутылки и этикетки. Скоро продукцию представят потребителям. - У нас нет никаких проблем с сырьем. Ежегодно в области сеют около 100 тысяч гектаров масличных культур. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить наш маслокомбинат. Мы сотрудничаем со всеми сельхозтоваропроизводителями региона. В прошлом году стоимость семян подсолнечника составляла порядка 100 тысяч тенге за тонну, - отметил Акылбек Сармалаев. Стоит отметить, что сейчас продукция западноказахстанского производства поставляется и на экспорт.