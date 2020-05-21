В областном управлении физкультуры и спорта сообщили, что сейчас идёт работа по оптимизации численности сотрудников спортивных школ и сокращения управленческого аппарата. - В данном клубе работали 64 человека, из них только 9 тренеров. 23 работника представляли административно-управленческий персонал. Это директор и его заместители, бухгалтерия. 32 человека обслуживали клуб. Среди них охранники, уборщица, электрик, сантехник. Тренеры будут трудоустроены в другие спортивные организации. Государственные средства, сэкономленные в результате ликвидации спортивного клуба, будут использованы для нужд тренеров и спортсменов, для выезда на соревнования. Всего по городу будет сокращено 87 человек. Это позволит сэкономить 88 млн тенге, - сообщил руководитель управления физкультуры и спорта ЗКО Каймен Есендияров. Глава облспорта отметил, что в рамках оптимизации планируется сокращение водителей служебного транспорта для директоров 12 спортшкол, их заместителей, менеджеров по госзакупкам, охранников и других работников. - Аким области Гали Искалиев не потребовал возврата в бюджет сэкономленных средств. Наоборот, он отметил необходимость расходования их на развитие спорта в регионе, на приобретение необходимой экипировки, оборудования для спортсменов и тренеров, на проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований, - сказал Каймен Есендияров. Отметим, что спорткомплекс «Арман», где базировался волейбольный клуб «Жайык», не предназначен для волейбола. Вместо деревянного пола там бетонный. Поэтому сейчас рассматривается вопрос о передаче объекта под спортшколу «Жетпе жек», которая не имеет своего помещения. Это позволит охватить занятиями воспитанников по таким видам спорта, как карате, дзюдо, таэквондо, греко-римская борьба, вольная борьба, самбо и национальная борьба. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.