Только за прошедшие сутки, 24 января, в области было выявлено 89 заболевших COVID-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Число заболевших COVID-19 в ЗКО достигло 9,6 тысячи человек Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, за прошедшие сутки в стране было зарегистрировано 1 480 новых случаев заболевания COVID-19, из них 89 приходится на ЗКО. Всего в стране подтверждено 178 454 случая, из них в ЗКО - 10 393. - На 25 января лечение от КВИ продолжают получать 27 360 человек. Из числа заболевших КВИ в тяжелом состоянии находятся 311 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 43 пациента, на аппарате ИВЛ - 42 пациента, - пояснили в МВК РК. Кроме того, в МВК РК проинформировали, что на 23 января было зарегистрировано 16 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 34 человека. - С 1 августа 2020 года было зарегистрировано  47 437 заболевших, случаев с летальным исходом - 555, всего выздоровели – 35 183 человека, - пояснили в МВК РК. Напомним, 21 января вышло новое постановление главного государственного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, согласно которому в области ужесточается карантин, вводится локдаун по выходным. К тому же 21 января ЗКО вошла в "красную" зону по темпам прироста заболевших COVID-19. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  