50 миллионов тенге собрали малышу из Уральска на укол за границейЧерез два месяца Эмиру исполнится два года и в американской клинике не станут делать укол, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Со временем у него перестанет биться сердце. Малышу из ЗКО необходим миллиард тенге на укол за границей Мама Эмира Сабина рассказывает, что в данный момент собрано около 120 миллионов тенге. - Мы сейчас связываемся со всеми известными людьми и звездами, чтобы они разместили у себя на странице в Instagram объявление о сборе денег Эмиру. К сожалению, не все на это соглашаются. Сейчас ведем переговоры с менеджером Баян Есентаевой, она обещала разместить в своем Instagram нашу историю. Мы обращались ко многим звездам нашей республики, к тем, кто известен не только у нас, но и за границей. Однако они отказывают, говоря, что денег у них нет, а размещать объявление они не будут, потому что потом их завалят такими просьбами, - говорит Сабина. Мама мальчика также сообщила, что на сборы денег остается мало времени. По американскому протоколу этот укол делают детям до двух лет, а Эмиру два года исполнится 12 мая. - Если вдруг мы не успеем к этому сроку, то будем обращаться в Европейские клиники. Они делают этот укол после двух лет. 27 января мы с Эмиром ложимся в детскую больницу в Уральске на реабилитацию. Я хотела бы выразить благодарность всем, кто нам помогает. Я вижу, что много людей перечисляют нам деньги, пусть даже немного, но это помощь для нас. Также люди выкладывают нашу историю и просьбы о сборе в своих пабликах - им тоже огромное спасибо. Чем больше казахстанцев узнают о нашей беде, тем больше шансов выжить у нашего мальчика, - объясняет Сабина. Напомним, у Эмира страшный диагноз - спинальная мышечная атрофия. В свои почти 2 года он не ходит, не ползает, может лишь сидеть. Болезнь опасна тем, что со временем у него ослабнут все мышцы и он не сможет дышать, у него может произойти остановка сердца. Помочь малышу можно с помощью укола, который делают лишь за границей. Лечение и укол можно получить в США, обойдутся они семье в миллиард тенге. Родители Эмира не в силах собрать эту сумму самостоятельно. Все, кто желает помочь Эмиру, могут перечислить деньги на следующие реквизиты: AO Kaspi Bank Номер карты: 5169 4971 4460 6583 8(771)-483-75-55 Сабина Сагынгалиевна Д. (Мама Эмира) АО Сбербанк Казахстан Номер карты: 4263 4333 3483 6340 8(771)-483-75-55 Сабина Сагынгалиевна Д. АО Bank CentreCredit Номер карты: 4899 9333 3355 9357 АО Halyk Bank Номер карты: 4405 6397 1084 2392 8(705)-328-06-63 Шахмаров Талех И. (Папа Эмира) Для России: Сбербанк 4276 4600 1801 5623 89877836340 Елена Сергеевна К(близкая подруга семьи) Paypal@HelpEmir  