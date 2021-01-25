Месторождения «Биикжал» и «Каскырбулак Южный», а также участок «Прибрежное»будут выставлены на торги, сообщает ATPress.kz. Два нефтяных месторождения выставят на торги Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Министерство энергетики РК, как компетентный орган страны, объявляет о проведении электронного аукциона на предоставление права недропользования по углеводородам. Аукцион на предоставление права недропользования проводится на сайте оператора электронных аукционов: www.gosreestr.kz. Как уточнили в пресс-службе министерства энергетики РК, дата проведения аукциона назначена на 23 апреля. При этом отмечается, что аукцион проводится в период с 10:00 до 17:00 часов по времени города Нур-Султана, и аукцион начинается не позднее 11:00 часов по столичному времени. Срок подачи заявлений на участие в аукционе по 25 марта включительно, на сайте оператора электронных аукционов: www.gosreestr.kz. Размер взноса за участие в аукционе составляет 100 месячных расчетных показателей (МРП) или 291 700 тенге, установленный на момент опубликования компетентным органом извещения о проведении аукциона (1 МРП - 2 917 тенге). Взнос за участие в аукционе оплачивается оператору электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам и не подлежит возврату (п. 6 ст.95 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» В опубликованной на сайте министерства энергетики информации указывается, что на предстоящий в апреле аукцион будут выставлены 15 лотов. В том числе, на торги будут выставлены права на разведку и добычу углеводородов: - на месторождении «Биикжал» в Атырауской области по контуру отвода на площади 12,49 км2 (стартовый размер подписного бонуса - 42 611 960 тенге) - на месторождении «Каскырбулак Южный» в Атырауской области по контуру отвода на площади 31,82 км2 (стартовый размер подписного бонуса - 29 170 000 тенге) - на участке «Прибрежное» в Атырауской области из 38 блоков (стартовый размер подписного бонуса - 8 751 000 тенге).